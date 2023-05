https://fr.sputniknews.africa/20230524/le-president-du-nigeria-lance-un-forage-petrolier-dans-le-bassin-du-tchad-1059437195.html

Le Président du Nigeria lance un forage pétrolier dans le bassin du Tchad

Le Président du Nigeria lance un forage pétrolier dans le bassin du Tchad

Le chef d'État a affirmé que le pays bénéficiera immensément d'un résultat positif des opérations, car il y aura une augmentation des réserves et de la... 24.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-24T07:55+0200

2023-05-24T07:55+0200

2023-05-24T07:55+0200

muhammadu buhari

nigeria

pétrole

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/18/1059437026_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_495fab1e8317c7b6c7f47d5bc2025cde.jpg

Muhammadu Buhari, a donné, le 23 mai depuis Abuja, le coup d'envoi de la reprise des activités physiques d'exploration du pétrole brut et de gaz dans la région du bassin du Tchad. Il s'est dit convaincu que les succès enregistrés dans la rivière Kolmani 2 et dans l'État de Nasarawa seront reproduits dans la région.S'exprimant virtuellement lors de la campagne de forage du puits Wadi-B, qui s'est déroulée dans l'État de Borno (nord-est), le Président nigérian a déclaré que "des activités d'exploration de pétrole brut et de gaz sont en cours dans le bassin du Tchad depuis 1976 et j'ai pris connaissance de la découverte d'un gaz non commercial dans le puits Wadi-1 en 1985"."Je suis heureux que la Compagnie pétrolière nationale du Nigeria (NNPC) ait depuis lors mené une analyse et une évaluation approfondies de tous les bassins frontaliers, qui ont abouti au forage réussi et à la découverte de pétrole brut et de gaz en quantités commerciales dans la rivière Kolmani 2, et qui ont donné un aperçu de la campagne de forage de pétrole brut et de gaz en cours dans l'État de Nasarawa, ainsi que des activités actuelles de réintroduction dans le bassin du Tchad", s'est-il exprimé.Pour sa part, le PDG de la NNPC, Mele Kyari, a déclaré que la remobilisation d'un appareil de forage dans le bassin du Tchad pour la première fois depuis les années 1980 mettait en avant le leadership visionnaire du Président Buhari.Il a ajouté que la "NNPC s'est engagée à mener une exploration détaillée des bassins sédimentaires frontaliers en utilisant les meilleures normes et technologies industrielles, dans le but de réaliser des découvertes commerciales de pétrole brut et de gaz"."Il s'agit d'un événement qui renforcera l'engagement du gouvernement en faveur de l'exploration des bassins frontaliers du pays, dans le but principal d'accroître les réserves d'hydrocarbures de la nation", a-t-il indiqué.

nigeria

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

muhammadu buhari, nigeria, pétrole, afrique subsaharienne