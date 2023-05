https://fr.sputniknews.africa/20230524/le-bilan-des-pluies-torrentielles-en-rdc-seleve-a-443-morts-selon-lonu-1059438341.html

Le bilan des pluies torrentielles en RDC s'élève à 443 morts, selon l'Onu

Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), des centaines de personnes ont été blessées et beaucoup sont portées disparues suite aux pluies du début du mois de mai qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain meurtriers.Les sauveteurs et les intervenants ont besoin d'urgence d'équipements lourds pour déterrer et enterrer les corps, principalement dans le territoire de Kalehe, dans la province orientale du Sud-Kivu.Selon l'OCHA, au moins 17.000 personnes ont reçu une assistance depuis le 10 mai, notamment de la nourriture, des soins de santé, un abri et un soutien psychosocial. Les humanitaires ont aussi fourni plus de 50.000 litres d'eau potable par jour aux communautés touchées.L'OCHA a indiqué que Bruno Lemarquis, coordinateur résident et coordinateur humanitaire de l'ONU pour la RDC, avait alloué 3 millions de dollars du Fonds humanitaire pour renforcer les opérations en cours.

