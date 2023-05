https://fr.sputniknews.africa/20230524/langola-annonce-la-hausse-de-lexcedent-commercial-en-2022-1059457479.html

L'Angola annonce la hausse de l'excédent commercial en 2022

L'Angola annonce la hausse de l'excédent commercial en 2022

L'Institut angolais de la statistique a signalé une hausse de la balance commerciale du pays et précisé avec quels pays l'Angola a le plus d'échanges... 24.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-24T22:05+0200

2023-05-24T22:05+0200

2023-05-24T22:05+0200

angola

afrique subsaharienne

excédent

économie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102544/54/1025445452_0:192:2882:1813_1920x0_80_0_0_a1352d16d10f223976d5f21533b23a18.jpg

La balance commerciale de l'Angola a enregistré un excédent de 14,90 milliards de kwanzas (28 millions de dollars) en 2022, avec une croissance de 7,59% par rapport aux résultats de 2021, a révélé mercredi l’Institut national de la statistique. Les résultats définitifs du commerce extérieur effectué en 2022 indiquent un taux de variation annuel positif de 9,91% pour les exportations et de 14,42% pour les importations, par rapport à la même période de l'année précédente, précise l’Institut, notant qu’en 2021, le solde enregistré a été fixé à 13,8 milliards de kwanzas. Quels sont les acheteurs principaux de produits angolais?Les exportations angolaises sont principalement destinées à la Chine (43,70%), l'Inde (10,24%), la France (7,25%), les Pays-Bas (6,83%) et l'Espagne (4,43%). Vers ces pays, l'Angola exporte divers produits, en mettant l'accent sur les combustibles minéraux (94,92%), les perles, les pierres et les métaux précieux (3,97%). Au niveau du continent africain, les principaux partenaires à l'exportation sont l'Afrique du Sud (47,01%), le Malawi (13,58%), la République démocratique du Congo (12,75%), São Tomé et Príncipe (5,04%) et le Togo. (4,39%).Qui est en tête des pays exportateurs vers l'Angola?En termes d'importations, l'Angola a acheté l’année dernière des biens et services à la Chine (16,02%), au Portugal (10,77%), à la Corée du Sud (9,24%), aux Pays-Bas (6,84%) et à l'Inde (6,10%). En Afrique, l'Angola importe des produits d’Afrique du Sud (54,65%), du Togo (12,82%), de Namibie (7,17%), du Maroc (6,43%) et d’Egypte (3,07%), précise-t-on de même source. L’Institut national de la statistique relève que, selon la classification par grandes catégories économiques, les biens qui avaient la plus grande part dans les exportations totales étaient les carburants et lubrifiants (94,45%) et les fournitures industrielles (4,95%).

angola

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

angola, afrique subsaharienne, excédent, économie