L'Afrique du Sud en alerte élevée après des cas importés de choléra

2023-05-24T08:33+0200

afrique du sud

afrique subsaharienne

choléra

"Considérant l'épidémie de choléra actuelle dans la région d'Afrique australe, il y a une forte possibilité que l'importation de cas en Afrique du Sud se poursuive", a déclaré Aneliswa Cele, une responsable au sein de ce département.Le foyer de choléra récemment apparu à Hammanskraal au nord de Pretoria, la capitale administrative de l'Afrique du Sud, a fait 15 morts tandis que plus de 90 personnes ont demandé une aide médicale, selon Mme Cele.L'Afrique du Sud a détecté ses deux premiers cas de choléra en février chez deux sœurs qui rentraient à Johannesburg après un voyage ensemble au Malawi.Mme Cele a exprimé ses préoccupations concernant la transmission locale du choléra et les décès en conséquence, et appelé à intensifier la surveillance aux frontières du pays.

