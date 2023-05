https://fr.sputniknews.africa/20230524/kenya-la-police-dejoue-une-attaque-terroriste-dans-une-region-frontaliere-1059441084.html

Kenya: la police déjoue une attaque terroriste dans une région frontalière

La police a lancé l'assaut contre un camp du groupe terroriste Shebab après avoir été informée que ce groupe envoyait certains de ses membres au Kenya depuis... 24.05.2023, Sputnik Afrique

La police kényane a déjoué une attaque terroriste dans une région de l'est du pays, près de la frontière somalienne, a annoncé, le 23 mai, la police.Une équipe de sécurité a saisi six fusils d'assaut AK47, deux lance-roquettes et deux grenades, entre autres, au cours d'une opération menée lundi dans le comté de Garissa, a déclaré la porte-parole de la police, Resila Onyango.La victoire "intervient alors que nous sommes confrontés à des menaces de la part des terroristes. L'opération se poursuit", a ajouté Mme Onyango.Les terroristes ont attaqué plusieurs lieux dans la région, notamment dans les comtés de Mandera, Wajir et Garissa dans l'est du Kenya, après avoir enfreint des zones de sécurité, faisant des dizaines de morts et de blessés chez les civils et le personnel de sécurité.

