En France, un enfant est signalé disparu toutes les douze minutes

En France, un enfant est signalé disparu toutes les douze minutes

La disparition d’un enfant est signalée toutes les douze minutes en France, selon un rapport de 116.000 Enfants Disparus, le numéro d'urgence officiel géré par... 24.05.2023, Sputnik Afrique

En France, un enfant est signalé disparu toutes les 12 minutes, ressort-il d'un rapport publié ce mercredi 24 mai par 116.000 Enfants Disparus, le numéro d'urgence officiel géré par l'association "Droit d'Enfance". Selon le rapport, dévoilé à l'occasion de la Journée internationale des enfants disparus et relayé par les médias locaux, plus de 40.000 mineurs ont été portés disparus en France en 2022, soulevant que 37,9% des disparitions signalées concernent des mineurs de moins de 15 ans. La majorité des fugueurs sont des mineurs âgés de plus de 15 ans (63 %), d'après la même source, faisant savoir que la plupart quittent leur domicile en raison de conflit avec leurs parents. Le rapport de l'association sur les disparitions de mineurs dans l'hexagone insiste aussi sur les risques que les fugues font encourir aux mineurs. L'exploitation sexuelle est ainsi soupçonnée ou avérée dans un tiers des dossiers de fugues de jeunes filles. Selon le document, les appels reçus par le "116.000" ne permettent pas de dresser un " profil type de fugueur ". L'ensemble des milieux socio-économiques sont concernés, d'après les rédacteurs. Le rapport détaille également le phénomène des enlèvements parentaux (544 signalements en 2022) qui recouvre des situations variées, notamment la non-représentation d'enfant ou encore la rétention illicite de mineurs à l'étranger. Pour le parent dont l'enfant a été enlevé, la procédure pour le récupérer s'apparente à un vrai "parcours du combattant ", souligne la même source.

