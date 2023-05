https://fr.sputniknews.africa/20230523/une-victoire-symbolique-russe-qui-peut-induire-kiev-en-erreur-1059435568.html

"Une victoire symbolique" russe qui peut induire Kiev en erreur

Le passage d’Artiomovsk (Bakhmout) sous le contrôle de Moscou après 10 mois de combat, est un triomphe emblématique qui poussera à la faute le régime de Kiev... 23.05.2023, Sputnik Afrique

La victoire des forces russes à Artiomovsk (Bakhmout) pourrait accélérer le début de la contre-offensive ukrainienne promise par Kiev depuis des mois, a déclaré ce 23 mai à Sputnik Ivan Mezioukho, politologue et président de l’ONG criméenne Centre pour l'éducation politique.Pourtant Volodymyr Zelensky, son conseiller Mikhaïlo Podolyak et d'autres fonctionnaires du régime de Kiev ont constamment diffusé des informations sur la contre-offensive à venir.Une "victoire symbolique" russe à ArtiomovskL’expert estime que la libération d’Artiomovsk après 10 mois de combats est symbolique puisqu’elle a été remportée malgré les déclarations de Kiev qui promettait de ne jamais rendre cette ville.Les médias occidentaux induits en erreur?M.Mezioukho trouve que les médias occidentaux sont largement tombés dans le piège tendu par leurs collègues ukrainiens. Ils ont cru les assurances des dirigeants ukrainiens qui juraient que leur armée ne quitterait jamais Artiomovsk.Pourtant c’est le contraire qui s’est produit, puisqu'ils ont quitté cette ville stratégique.Attaque en Russie, une tentative de détourner l’attentionSelon M.Mezioukho, il ne fait aucun doute que l’incursion d’un groupe de sabotage et de reconnaissance ukrainien dans la région frontalière russe de Belgorod visait à détourner l’attention de la défaite ukrainienne à Artiomovsk. Pour lui, l'Ukraine "utilise les outils de l'Allemagne nazie", en créant des formations armées dites "russes" au sein des forces armées ukrainiennes. Une telle formation a été utilisée pour attaquer la région de Belgorod afin de convaincre l'Occident que Kiev ne mène pas d'opérations de combat sur le territoire russe, à son avis.

