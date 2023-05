https://fr.sputniknews.africa/20230523/un-jeune-homme-a-priori-algerien-tue-a-coups-de-couteau-en-france-par-dix-individus-1059420328.html

Un jeune homme a priori algérien tué à coups de couteau en France par dix individus

Un jeune homme a priori algérien tué à coups de couteau en France par dix individus

Un jeune homme, semble-t-il de nationalité algérienne, est mort après avoir été poignardé par une dizaine d’individus dans une ville française. Le déchaînement... 23.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-23T10:29+0200

2023-05-23T10:29+0200

2023-05-23T10:29+0200

france

algérie

mort

agression

attaque au couteau

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/08/13/1046023147_24:0:1224:675_1920x0_80_0_0_b0f791d74feb6f12ca6b46b2b3485729.jpg

Une agression a viré au drame aux Lilas, en France (département de Seine-Saint-Denis). Un jeune homme de 25 ans a été poignardé à mort dans la nuit du 20 au 21 mai en pleine rue, rapporte Le Parisien.Selon le quotidien, il a été agressé par un groupe de 10 individus. Les forces de l’ordre et les secours ont été appelés pour venir en aide au blessé qui a reçu un coup de couteau au niveau de l’aine. Il a perdu connaissance et a ensuite été pris en charge par les sapeurs-pompiers qui l’ont emmené d’urgence à l’hôpital. Mais malgré toutes les tentatives des médecins, le jeune homme n’a pas pu être sauvé et est décédé suite à une importante hémorragie, précise le média.D’après des témoins, cités par la source, une dizaine d’inconnus gantés et casqués l’ont attaqué.La scène de l'agression a été filmée par des caméras de surveillance, a indiqué le parquet de Bobigny.La famille de la victime a lancé un appel à témoins pour retrouver les auteurs du meurtre, vraisemblablement originaires du Pré-Saint-Gervais, selon la publication d’un proche sur Twitter.D’après Algérie 360, l’homme tué était un dentiste de nationalité algérienne, résidant à Drancy. Il était inconnu des services de police.Les malfrats sont toujours en fuite, la police judiciaire a lancé une enquête pour meurtre en bande organisée.Le scénario d’un règlement de compte entre quartiers compte parmi les premières pistes, indique le média.

france

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, algérie, mort, agression, attaque au couteau