"Pollinisation croisée des idées": Sputnik suit la session de l’Union africaine de radiodiffusion

"Pollinisation croisée des idées": Sputnik suit la session de l’Union africaine de radiodiffusion

La couverture des actualités africaines par les médias hors du continent apporte une "pollinisation croisée des idées", soutient auprès de Sputnik le directeur... 23.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-23T19:01+0200

2023-05-23T19:01+0200

2023-05-23T21:26+0200

Pour la première fois, l’agence de presse internationale et radio Sputnik a participé à l'Assemblée générale de l'Union africaine de radiodiffusion (UAR) en tant qu'observateur. Salihu Abdulhamid Dembos, directeur général de la Nigerian Television Authority (NTA), a salué la présence des médias russes et chinois à cet événement à Abudja, au Nigeria.Il a appelé Sputnik à couvrir davantage les actualités africaines: "Vous avez une pollinisation croisée des idées […]. Je pense que c'est juste une idée bienvenue et je voudrais vous encourager à continuer".L'Assemblée générale de l'UAR est la plateforme la plus importante pour le marché des médias du continent africain, a réagi Viktoria Boudanova, responsable de Sputnik Afrique.Formation des journalistesDe nombreux sujets ont été discutés lors de la session, qui s’est terminée le 19 mai à Abuja."On a parlé de la digitalisation […]. On a parlé aussi des questions de commerce intra-africain. Nous avons parlé de la lutte contre le cancer et nous avons créé un réseau de journalistes africains pour la lutte contre le cancer […]. Donc, c'est une très bonne réunion qui s'achève", résume Grégoire Ndjaka, directeur général de l'UAR. Il a ajouté que l’union organiserait prochainement un sommet sur l'intelligence artificielle à Kigali, au Rwanda.L’Union africaine de radiodiffusion a été créée le 30 octobre 2006 à Abuja. L’UAR se donne pour objectif de défendre les intérêts des Africains et de promouvoir l’autonomie des femmes et des jeunes de ce continent.

