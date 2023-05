https://fr.sputniknews.africa/20230523/le-pire-est-a-venir-le-qatar-fait-une-sombre-prediction-pour-leurope-1059433761.html

"Le pire est à venir", le Qatar fait une sombre prédiction pour l'Europe

"Le pire est à venir", le Qatar fait une sombre prédiction pour l'Europe

Insistante dans ses sanctions contre la Russie mais épargnée par un hiver clément, l’Europe ferait certainement face, à l’avenir, à des pénuries de pétrole et... 23.05.2023, Sputnik Afrique

Un hiver doux et le ralentissement de l’économie ont permis à l’Europe d’éviter une crise énergétique ces derniers mois, mais tout peut changer au prochain hiver, a déclaré Saad Sherida al-Kaabi, ministre de l'énergie du Qatar, cité par la chaîne de télévision Al-Arabiya.Sanctions en chaîneL’Union européenne avait élargi ses sanctions antirusses pendant l’été 2022, en réaction à l’opération militaire spéciale russe dans le Donbass. Elle avait imposé un embargo sur le charbon importé de Russie. Bruxelles avait par la suite fait de même concernant le pétrole russe livré par voie maritime, avant de plafonner les prix de l’or noir. Pour enfin suspendre l’achat de produits pétroliers russes, comme l’essence, le diesel ou le mazout le 5 février dernier.Les livraisons de gaz russes en Europe avaient aussi diminué ces derniers mois, surtout après plusieurs explosions sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 en septembre 2022, que Moscou considère comme un acte de terrorisme international et impute aux pays membres de l’Otan et avant tout aux États-Unis.La situation sur le marché du gaz a fait grimper les prix des produits alimentaires, d’électricité et de combustible en Europe.

