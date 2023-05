https://fr.sputniknews.africa/20230523/le-mali-met-en-garde-la-chaine-francaise-tv5-monde-contre-sa-derive-editoriale-1059429302.html

Le Mali met en garde la chaîne française TV5 Monde contre sa "dérive éditoriale"

Le Mali met en garde la chaîne française TV5 Monde contre sa "dérive éditoriale"

Le gendarme malien des médias HAC a mis en garde la chaîne française TV5 Monde à la suite de son décryptage "inadmissible" du récent rapport de l’Onu sur la... 23.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-23T18:03+0200

2023-05-23T18:03+0200

2023-05-23T18:03+0200

afrique subsaharienne

mali

onu

armée

rapport

exaction

médias

médias français

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101557/39/1015573955_0:518:4668:3144_1920x0_80_0_0_f8f8f87c37a2fc237998e4da20aea08b.jpg

La Haute Autorité de la Communication (HAC)du Mali a émis un "dernier avertissement" à l’encontre de la chaîne française TV5 Monde. En cause, l’intervention du 12 mai sur le plateau d’Ousmane Ndiaye, rédacteur en chef Afrique de la chaîne. Il a analysé le rapport de l’Onu sur la situation à Moura (centre du Mali). En mars 2022, une opération antiterroriste conduite par l’armée malienne avait eu lieu dans cette localité.La lecture du journaliste est jugée "inadmissible" et est qualifiée par la HAC de "dérive éditoriale", selon son communiqué publié le 15 mai.En outre, l’organe lui reproche de ne pas "recueillir les points de vue des officiels maliens, de organisations de défense des droits de l’homme au Mali".Éventuelles conséquencesSuite à cet avertissement, la HAC "se réserve le droit de toute suite à la hauteur de la gravité de ces accusations sans fondement" à l’encontre de TV5 Monde. Pour rappel, en avril 2022, la HAC avait suspendu au Mali la diffusion des médias français RFI et France 24 pour des faits similaires.Commentaire en questionLe 12 mai, intervenant au journal de TV5 Monde, Ousmane Ndiaye, rédacteur en chef Afrique de la chaîne, a ainsi qualifié les événements de "crime ciblé". "Un certain type de population, ils sont plus ciblés que d’autres, révèle l’enquête" de l’Onu, a-t-il déclaré.Rapport onusienDans son rapport, émis le 12 mai, le Haut-Commissariat aux droits de l’homme a accusé l'armée malienne d'avoir exécuté à Moura au moins 500 personnes, en plus d’avoir violé plus de 50 femmes.Le 13 mai, le gouvernement malien de transition a dénoncé un texte "biaisé" et annoncé avoir ouvert une enquête judiciaire contre les rapporteurs pour "espionnage, atteinte à la sûreté extérieure de l'État" et "complot militaire".Selon les autorités maliennes de transition, "aucun ressortissant de Moura n’a perdu la vie pendant l’opération militaire", et "parmi les morts, il n'y avait que des combattants terroristes".

afrique subsaharienne

mali

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, mali, onu, armée, rapport, exaction, médias, médias français