La France est prête à conclure l’accord avec l'Ukraine pour lui fournir des garanties de sécurité

Avec ses partenaires au sein de l’Otan, la France se dit prête à conclure des accords de sécurité avec l’Ukraine, selon la diplomatie française. Ces accords... 23.05.2023, Sputnik Afrique

Paris, en lien avec ses partenaires, "poursuit ses réflexions sur la meilleure manière de soutenir l’Ukraine dans la durée et dans tous les domaines", a fait savoir le 23 mai le ministère français des Affaires étrangères.Accord de sécuritéSelon le journal américain The Wall Street Journal, les pays occidentaux débattent des garanties de sécurité à fournir à Kiev, tant que ce dernier ne fait pas encore partie de l'Otan.À part la France, il s’agit des États-Unis, de l’Allemagne et du Royaume-Uni. Washington pourrait devenir le garant principal dans cet accord.D’après le Président polonais, Andrzej Duda, la priorité sera donnée à la fourniture d'armes et de technologies de pointe. Des discussions sur un tel accord sont "déjà en cours", a-t-il affirmé au quotidien américain.

