Inauguration d’une méga-raffinerie au Nigeria: "un changement de donne sur l'ensemble du continent"

Le projet de méga-raffinerie inauguré, le 22 mai à Lagos, "permettra à notre pays d'atteindre l'autosuffisance en matière de produits raffinés, et même d'avoir... 23.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-23T07:58+0200

2023-05-23T07:58+0200

2023-05-23T08:09+0200

pétrole

nigeria

afrique subsaharienne

raffinerie

M. Buhari a inauguré, lundi à Lagos, la méga-raffinerie du milliardaire, Aliko Dangote qui ambitionne de répondre entièrement aux besoins en carburant du pays et même d'en exporter sur le continent.Le Nigeria est l'un des plus gros producteurs de pétrole en Afrique, mais il importe pourtant la quasi-totalité de son carburant en raison de la défaillance de ses raffineries d'État.Lancé en 2013, le projet industriel de plus de 18,5 milliards de dollars (le double du coût initial) est "la plus grande raffinerie à train unique du monde", selon le groupe Dangote et devrait, à plein régime, avoir la plus grande capacité de raffinage de brut sur le continent africain."Ce complexe a la capacité de traiter 650.000 barils de brut par jour, ce qui permettra à notre pays d'atteindre l'autosuffisance en matière de produits raffinés, et même d'avoir des réserves pour l'exportation", a déclaré le Président nigérian depuis le site qui s'étend sur 2.635 hectares de terrain dans la zone franche de Lekki.Les Présidents Mohamed Bazoum (Niger), Macky Sall (Sénégal), Nana Akufo-Addo (Ghana) et Faure Gnassingbé (Togo) ont été présents lors de la cérémonie d'inauguration.Selon M. Dangote, à terme, "au moins 40% de la capacité de la raffinerie sera disponible pour l'exportation, ce qui devrait entraîner pour le pays d'importantes entrées de devises".Lors de son discours, il a assuré que les premiers produits pétroliers devraient être mis sur le marché nigérian "avant la fin du mois de juillet, début août de cette année".Des pipelines sous-marins d'une longueur de 1.100 kilomètres ont été installés pour relier le delta du Niger, riche en pétrole, au complexe industriel, qui outre la raffinerie, dispose également d'usines pétrochimiques et d'engrais.Le site industriel a été construit à côté du nouveau port en eau profonde de Lekki, inauguré en 2022, qui doit permettre de désengorger le port de Lagos, mais aussi d'exporter une partie du pétrole raffiné de Dangote vers d'autres pays africains.

2023

