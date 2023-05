https://fr.sputniknews.africa/20230523/des-helicopteres-russes-detruisent-un-poste-de-commandement-dans-le-donbass--video--1059431042.html

Des hélicoptères russes détruisent un poste de commandement dans le Donbass – vidéo

La Défense russe a mis en ligne une vidéo d’un Ka-52 en mission dans le Donbass. Selon le ministère, cette sortie a permis de détruire un poste de commandement... 23.05.2023, Sputnik Afrique

Des hélicoptères de combat Kamov-52 de l’Armée de l’air russe ont anéanti un poste de commandement et des blindés ukrainiens dans la zone de l’opération spéciale, a annoncé ce mardi 23 mai le ministère russe de la Défense, postant une vidéo sur Telegram.La séquence montre l’hélicoptère en train de décoller, de viser une cible et de tirer des roquettes. Ensuite l’appareil regagne sa base.Pour autant, il ne précise ni la date, ni le lieu de l’opération.Ka-52 AlligatorLe Kamov-52 baptisé Alligator ("Hokum-B", selon la terminologie de l’Otan) est une version biplace de l’hélicoptère d’attaque antichar Ka-50, conçu à la fin des années 1970 en Union soviétique.Ce dernier n'étant pas entré en service opérationnel, sa version biplace Ka-52 a commencé à être produite en série dans les années 2010. L’hélicoptère de combat tout-temps et diurne/nocturne Ka-52 est désormais en service actif en Russie, pouvant embarquer des pods de roquettes S-8 (80 mm) ou S-13 (130 mm).

