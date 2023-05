https://fr.sputniknews.africa/20230522/une-epidemie-dinfections-gastro-intestinales-fait-sept-morts-en-afrique-du-sud-1059402254.html

Une épidémie d'infections gastro-intestinales fait sept morts en Afrique du Sud

Les autorités appellent les citoyens à redoubler de vigilance et à se rendre à l'hôpital s'ils présentent des symptômes de diarrhée et de déshydratation...

Sept personnes ont trouvé la mort en raison d'une épidémie d'infections gastro-intestinales dans la région de Hammanskraal, au nord de la capitale Pretoria, ont annoncé les autorités sanitaires sud-africaines.Il a ajouté que les équipes provinciales d'intervention en cas d'épidémie ont été dépêchées à l'hôpital et aux zones touchées pour enquêter sur la source de ces infections gastro-intestinales.Soulignant que des échantillons ont été prélevés sur certains patients, il a appelé les citoyens à redoubler de vigilance pendant cette période et à se rendre à l'hôpital s'ils présentent des symptômes de diarrhée et de déshydratation légères à graves afin qu'ils puissent recevoir les traitements nécessaires.Depuis février dernier, l'Afrique du Sud dernier aux prises avec une épidémie de choléra qui suscite les inquiétudes des autorités sanitaires. Selon des chiffres officiels, le pays a enregistré 10 cas confirmés affectant des patients âgés de 10 à 50 ans.La dernière épidémie de choléra déclenchée en Afrique du Sud remonte à 2008, avec plus de 12.000 cas et une soixantaine de décès.Selon l'OMS, une "recrudescence inquiétante" du choléra est observée dans le monde après des années de déclin, le changement climatique s'ajoutant aux facteurs habituels tels que la pauvreté et les conflits.La maladie touche chaque année entre 1,3 million et 4 millions de personnes sur la planète, faisant jusqu'à 143.000 morts.

Maghreb Arabe Presse

