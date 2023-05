"On l’a traité de singe": l’attaquant Vinicius du Real Madrid victime de racisme en plein match

https://fr.sputniknews.africa/20230522/on-la-traite-de-singe-lattaquant-vinicius-du-real-madrid-victime-de-racisme-en-plein-match--1059408896.html

Au cours d’un match du championnat d’Espagne, l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior a été visé par des insultes racistes qui ont suscité de nombreuses... 22.05.2023, Sputnik Afrique

Le footballeur brésilien Vinicius Junior a de nouveau été victime d’insultes racistes proférées par des supporters en pleine rencontre lors de la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Valence (0-1) qui a eu lieu le 21 mai pendant le championnat d’Espagne.En réagissant à cet incident, le Président brésilien, Luiz Inacio Lula da Silva, a condamné les injures lancées contre la star du Real Madrid. Il s’est indigné lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet du G7 au Japon que le footballeur ait été attaqué et "traité de singe".Pour lui, "il est injuste qu'un pauvre garçon qui a si bien réussi dans la vie, qui est peut-être en passe de devenir le meilleur joueur du monde - il est certainement le meilleur du Real Madrid - se fasse insulter dans tous les stades où il joue", a souligné le Président.Un besoin de "mesures sérieuses"Dans la foulée, Luiz Inacio Lula da Silva a appelé la FIFA et La Liga espagnole à prendre des "mesures sérieuses".Des insultes répétéesLe 21 mai, le footballeur Vinicius a été victime d’injures durant tout le match du Real Madrid contre le Valence CF. En plus de cela, une bagarre a eu lieu sur la pelouse entre lui et Hugo Duro, laquelle s’est terminée avec l’expulsion du Brésilien.Après l’incident, le jeune footballeur a réagi sur son compte Instagram*:"La Liga a un problème avec le racisme"De son côté, Carlo Ancelotti, entraîneur italien du Real Madrid, a déploré lors d’une conférence de presse que "la Liga a un problème avec le racisme".*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

international, football, real madrid, valence (espagne), racisme, luiz inacio lula da silva