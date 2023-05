https://fr.sputniknews.africa/20230522/la-russie-a-gagne-la-plus-grande-bataille-en-europe-depuis-1945-selon-un-ex-senateur-us-1059415647.html

La Russie a gagné la plus grande bataille en Europe depuis 1945, selon un ex-sénateur US

La Russie a gagné la plus grande bataille en Europe depuis 1945, selon un ex-sénateur US

La prise de la ville d’Artiomovsk par l’armée russe après des combats de 10 mois peut être qualifiée comme "la plus grande bataille depuis la Seconde guerre... 22.05.2023, Sputnik Afrique

À Artiomovsk, l’armée russe a remporté une victoire dans la bataille la plus importante depuis 1945, a déclaré à Sputnik l’ancien sénateur américain, Richard Black. Ce dernier suppose que la perte de cette ville aux mains de Kiev devrait pousser l’Ukraine à préparer une contre-offensive massive dont tout le monde parle depuis longtemps.Cet échec poussera Zelensky à lancer une contre-offensive pour prouver qu’il possède encore un potentiel de combat. Mais "chercher la paix et cesser l’effusion de sang serait une solution plus raisonnable", estime l’ex-sénateur.Prise d’ArtiomovskLe passage d’Artiomovsk (Bakhmout) sous le contrôle des forces russes a été confirmé dans la nuit du 20 au 21 mai par le ministère russe de la Défense.Vladimir Poutine a félicité les unités d’assaut Wagner et les troupes russes qui leur ont apporté le soutien et la couverture de flanc nécessaires.Les combats intenses pour Artiomovsk ont duré depuis août 2022. Cette ville de la république populaire de Donetsk (RPD) était un point d'approvisionnement important pour les troupes ukrainiennes dans le Donbass.

