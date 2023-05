https://fr.sputniknews.africa/20230522/la-police-somalienne-et-les-forces-de-lua-conviennent-dintensifier-la-lutte-contre-les-shebab-1059401917.html

La police somalienne et les forces de l'UA conviennent d'intensifier la lutte contre les shebab

Des officiers supérieurs des forces armées et de la police de la Mission de transition de l'Union africaine en Somalie (ATMIS) ont rencontré des officiers de... 22.05.2023, Sputnik Afrique

Le commandant du contingent burundais de l'ATMIS, Jean Claude Niyiburana, a présidé la réunion de samedi, qui visait à discuter du renforcement de la coopération en vue de sécuriser la région de Jowhar contre les shebab. Il a déclaré que les deux parties avaient échangé et discuté de manière constructive sur la manière dont ils pouvaient travailler ensemble et planifier des opérations conjointes pour combattre plus efficacement les terroristes shebab.La lutte contre les terroristes shebab est devenue une priorité absolue pour l'ATMIS et le gouvernement somalien depuis que le retrait des troupes est entré dans sa phase critique.La mission de l'UA a en effet annoncé avoir intensifié ses préparatifs en vue de retirer 2.000 soldats de Somalie d'ici le 30 juin.M. Niyiburana a déclaré que les discussions entre l'ATMIS et la police somalienne de l'État d'Hirshabelle ouvriraient la voie à une campagne rapide et réussie contre les terroristes shebab.Le commissaire de la police de l'État d'Hirshabelle, Hassan Di'isow Hassan, a décrit la réunion comme une étape positive en direction d'un renforcement des efforts conjoints visant à affaiblir les shebab et les autres groupes armés.

