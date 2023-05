https://fr.sputniknews.africa/20230521/plus-de-huit-millions-delecteurs-attendus-pour-les-elections-locales-en-cote-divoire-1059386333.html

Plus de huit millions d'électeurs attendus pour les élections locales en Côte d'Ivoire

Plus de huit millions d'électeurs attendus pour les élections locales en Côte d'Ivoire

Au total, 8.016.796 électeurs sont inscrits sur la liste électorale provisoire rendue publique le 20 mai à Abidjan en prélude aux élections locales prévues... 21.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-21T11:30+0200

2023-05-21T11:30+0200

2023-05-21T11:30+0200

côte d'ivoire

afrique subsaharienne

élections

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0b/02/1056705883_0:250:3083:1984_1920x0_80_0_0_7b1aaecb046688a2b2c42ff4728efab3.jpg

Cette annonce a été faite par le président de la CEI, Coulibaly-Kuibiert Ibrahime, lors de sa présentation de la liste électorale provisoire aux partis et groupements politiques.Les partis et groupements politiques ont dix jours, du 1er au 10 juin, pour saisir la CEI pour toute réclamation et tout contentieux.Le collège électoral en Côte d'Ivoire sera convoqué le 2 septembre en vue des élections municipales et régionales.

côte d'ivoire

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

côte d'ivoire, afrique subsaharienne, élections