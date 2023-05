https://fr.sputniknews.africa/20230521/lancien-president-ivoirien-gbagbo-reste-exclu-de-la-liste-electorale-1059392459.html

L’ancien Président ivoirien Gbagbo reste exclu de la liste électorale

2023-05-21T15:29+0200

2023-05-21T15:29+0200

2023-05-21T15:29+0200

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

laurent gbagbo

alassane ouattara

élections

liste électorale

condamnation

droits constitutionnels

Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale provisoire en vue des élections locales programmées pour septembre. L’annonce a été faite le 20 mai lors d’une rencontre de la Commission électorale indépendante (CEI) avec les partis politiques.Président de la République de Côte d'Ivoire de 2000 à 2011, Laurent Gbagbo a été déchu de ses droits civiques et radié des listes électorales en 2020. En cause, sa condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire en 2018 par la justice ivoirienne pour le "braquage" de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest (BCEAO). La grâce accordée en 2022 par le Président en exercice Alassane Ouattara ne change pas ce statut.Le parti PPA-CI, fondé par Laurent Gbagbo, a dénoncé cette décision. "Il a été radié avant même le contentieux et pour nous, cela est inacceptable parce que c’est une injustice", a réagi Dano Djédjé, haut responsable du parti.Au total, la liste actualisée comporte plus de 8 millions d’électeurs. 517 personnes ont perdu leurs droits civiques, selon la CEI.

afrique subsaharienne

côte d'ivoire

2023

Actus

fr_FR

