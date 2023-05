https://fr.sputniknews.africa/20230521/deux-algeriens-arretes-en-espagne-pour-trafic-de-migrants-1059397229.html

Deux Algériens arrêtés en Espagne pour trafic de migrants

Deux Algériens arrêtés en Espagne pour trafic de migrants

Deux Algériens que la justice espagnole accuse d'être responsables de la mort de plusieurs migrants transportés depuis Oran, ont été arrêtés en Espagne. 21.05.2023, Sputnik Afrique

La Garde civile espagnole, opérant dans la région de Murcie, a annoncé, ce dimanche 21 mai, l'arrestation de deux passeurs algériens accusés de trafic de migrants. Les deux ressortissants ont été arrêtés lors d'une opération baptisée "Protection", soupçonnés de meurtre, de traite d'êtres humains et d'appartenance à une organisation criminelle, indique la Garde civile dans un communiqué. L'enquête a débuté en décembre 2022, lorsqu'un couple naviguant sur un yacht au large de Punta Espada-Carthagène a découvert les corps sans vie de deux jeunes hommes flottant dans l'eau. Les recherches menées par la Garde civile ont conduit à l’arrestation de ces deux Algériens, âgés de 27 et 33 ans, accusés d’être responsables de la mort de plusieurs migrants transportés depuis Oran, ajoute la même source, précisant que les deux individus recevaient de chaque migrant entre 6.000 et 7.000 euros pour le voyage. Sur la base du décompte des autorités locales espagnoles, 73% des migrants irréguliers arrivés sur les côtes espagnoles sont des Algériens, un phénomène qui inquiète de plus en plus les milieux politiques et associatifs ibériques. Aussi bien les autorités locales que plusieurs partis politiques ont exprimé leur inquiétude face à cette vague migratoire, qui ne cesse de prendre de l’ampleur.

