Ukraine: la Russie abat une pluie de missiles Storm Shadow et une bombe guidée GBU-32 en 24h

La défense antiaérienne russe a abattu en 24 heures une bombe aérienne guidée GBU-32 et 12 missiles de croisière à longue portée Storm Shadow et projectiles de... 20.05.2023, Sputnik Afrique

Durant ces dernières 24 heures, 12 missiles de croisière à longue portée Storm Shadow et projectiles de lance-roquettes multiples HIMARS et une bombe aérienne guidée GBU-32 ont été interceptés par la défense antiaérienne russe. Un radar de contre-batterie AN/TPQ-50 et 18 drones ukrainiens ont également été détruits, a annoncé ce samedi le ministère russe de la Défense dans son communiqué quotidien.Les pertes de Kiev sur les axes principaux:

