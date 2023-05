https://fr.sputniknews.africa/20230520/on-peut-comparer-le-couloir-cerealier-a-la-trachee-dans-le-systeme-respiratoire-humain-1059366234.html

"On peut comparer le couloir céréalier à la trachée dans le système respiratoire humain"

Vital et bénéfique pour nombre d’États, dont les plus pauvres d’Afrique, le couloir céréalier est la cible de l’Occident qui bloque d'importantes artères... 20.05.2023, Sputnik Afrique

Le politique turc Cengiz Cakir du Parti patriote a commenté, au micro de Sputnik, la décision de proroger l’accord céréalier de deux mois supplémentaires.Et de poursuivre qu’alors que cette voie maritime est ouverte, selon la convention de Montreux, et que les livraisons sont bon marché et rapides, bénéfiques à plusieurs pays, dont certains dans le besoin, l’Occident entrave son fonctionnement.Qui en souffre?Ainsi, les manipulations et les sanctions de l’Occident, tout comme les provocations ukrainiennes, "créent une instabilité quant aux fournitures de produits alimentaires".À cet égard, il a mis en relief le rôle de la Russie, car cette dernière livre des engrais et des médicaments vétérinaires.Reconduit, mais au futur toujours indécisL'accord céréalier a été prolongé de deux mois supplémentaires, jusqu'au 18 juillet, après une période d'incertitude.La Russie s'opposait à sa reconduction, dénonçant l'absence de garanties de respect de ses exigences, notamment celles concernant le blocage des produits agricoles et d'engrais dans les ports européens.Suite aux négociations quadripartites de haut niveau entre la Russie, la Turquie, l'Ukraine et l'Onu, l'initiative de la mer Noire a été prorogée, mais la partie russe a insisté sur le fait "que les distorsions dans la mise en œuvre [de l'accord] [devaient] être éliminées".La diplomatie russe a plus tard fait savoir que l'accord céréalier ne serait pas reconduit si nombre de conditions russes ne sont pas remplies, à savoir la reconnexion de Rosselkhozbank au système SWIFT, la fourniture de pièces détachées, le déblocage de la logistique de transport et des assurances, le relancement du pipeline d'ammoniac "Togliatti-Odessa", ainsi que le dégel des avoirs des entreprises russes.

