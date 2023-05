https://fr.sputniknews.africa/20230520/les-decisions-du-g7-visent-a-contenir-la-russie-et-la-chine-selon-serguei-lavrov-1059376743.html

Les décisions du G7 visent à "contenir" la Russie et la Chine, selon Moscou

Les décisions du G7 visent à "contenir" la Russie et la Chine, selon Moscou

"Vaincre la Russie sur le champ de bataille": le ministre russe des Affaires étrangères a dénoncé ce 20 mai les décisions prises au sommet du G7 qui visent... 20.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-20T18:56+0200

2023-05-20T18:56+0200

2023-05-20T19:11+0200

russie

g7

sergueï lavrov

ministère russe des affaires étrangères

ukraine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/0c/1059197918_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7aaeab3809bcfb0a8883df1f960c7210.jpg

Selon le chef de la diplomatie russe, "les décisions discutées et prises aujourd'hui au sommet [...] visent à contenir doublement la Russie et la Chine".M.Lavrov a fait valoir que la Russie avait un bon nombre d'alliés et de partisans.Que représentent les décisions récentes du G7?Le communiqué du G7 appelle la Chine à "ne pas mener d'activités d'ingérence" dans ses pays membres et exprime ses "préoccupations" en matière de droits de l’Homme "notamment au Tibet et au Xinjiang".Sur le conflit militaire en Ukraine, le G7 exhorte également Pékin à "faire pression sur la Russie pour qu'elle cesse son agression"."La Chine exprime son vif mécontentement et sa ferme opposition et a déposé une protestation officielle auprès du Japon, pays hôte du sommet, ainsi qu'auprès des autres parties concernées", a-t-il indiqué dans le communiqué.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, g7, sergueï lavrov, ministère russe des affaires étrangères, ukraine