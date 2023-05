https://fr.sputniknews.africa/20230519/les-usa-reprimandent-le-mozambique-pour-lescale-dun-cargo-russe-1059351737.html

Les USA réprimandent le Mozambique pour l’escale d’un cargo russe

Les États-Unis ont fait part de leurs "préoccupations" au gouvernement mozambicain après qu'un navire russe sous sanctions de Washington a accosté en janvier... 19.05.2023, Sputnik Afrique

L’ambassade des États-Unis au Mozambique a fait grief au gouvernement du pays après qu’un cargo russe sanctionné par les États-Unis avait mouillé l’ancre dans le port de Beira en janvier dernier, rapporte l’agence d’information Lusa.Lusa précise qu’il s’agit du cargo Lady R, battant pavillon russe et qui est dans le collimateur des Américains depuis l’année dernière.En novembre dernier, le navire, avec de nombreux produits de première nécessité à son bord, a éprouvé des difficultés d’accostage au port de Douala, au Cameroun, suite à d’énormes pressions de la part de l’ambassade des États-Unis sur le ministère des Transports camerounais. L’ambassade a invoqué les sanctions contre la Russie.Allégations de l’ambassadeur US à PretoriaIl y a une semaine, l'ambassadeur américain à Pretoria, Reuben Brigety, a déclaré que l'Afrique du Sud avait chargé des armes et des munitions sur ce navire à la base navale de Simon's Town, près du Cap, qui s'était ensuite rendu en Russie.Le navire a été présent sur place du 6 au 8 décembre. Des munitions et des armes auraient été chargées à son bord avant qu’il ne reparte, selon le diplomate.Démenti de PretoriaLa présidence sud-africaine avait affirmé que les allégations du diplomate ne reposaient sur aucune preuve, lui reprochant de saper les relations entre Pretoria et Washington.Le Comité national de contrôle des armes conventionnelles n’a trouvé aucune trace d’une transaction approuvée par l'État avec la Russie durant la période de l’incident, a par ailleurs déclaré sur Twitter le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Clayson Monyela.La chaîne de télévision Al Jazeera a indiqué en se basant sur les données de la multinationale Refinitiv que le cargo avait fait escale dans le port de Beira entre le 7 et le 11 janvier, après avoir quitté la base navale de Simon's Town et avant de continuer vers Port-Soudan, en mer Rouge.Quant au Mozambique, le pays a adopté une position de neutralité face à l'invasion russe de l'Ukraine, s'abstenant de voter la condamnation de la Russie aux Nations unies et appelant au dialogue pour mettre fin au conflit, avec sa place de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Onu.

