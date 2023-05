https://fr.sputniknews.africa/20230519/le-ministre-russe-de-la-defense-se-rend-dans-la-region-de-zaporojie-pour-une-inspection--video-1059347138.html

Le ministre russe de la Défense se rend dans la région de Zaporojié pour une inspection – vidéo

Le ministre russe de la Défense se rend dans la région de Zaporojié pour une inspection – vidéo

Inspection d’un centre de contrôle sur l’axe de Zaporojié, réunion sur la mise en œuvre des tâches de combat des forces russes et distribution de décorations... 19.05.2023, Sputnik Afrique

Sa dernière inspection du groupement Vostok ne remontait qu’au mois de mars, mais le ministre russe de la Défense s'y est rendu de nouveau.Sergueï Choïgou a ainsi visité un centre de contrôle d'une unité du groupement Vostok sur l'axe de Zaporojié, a relaté ce 19 mai son ministère.Le chef de la Défense russe a suivi les rapports du commandant du groupement et des officiers d'état-major sur la situation actuelle, la nature des actions ennemies et l'exécution des tâches de combat par les troupes russes.Les commandants ont été chargés de poursuivre la reconnaissance intégrée active afin de révéler à l'avance les plans de l’ennemi et d'empêcher leur mise en œuvre. M.Choïgou a attaché une attention particulière au soutien global accordé aux troupes russes et à la sécurité du personnel."Un grand éloge" du travail des militairesSergueï Choïgou a ensuite remercié le personnel militaire agissant dans la zone de l'opération militaire spéciale avant de les récompenser.

