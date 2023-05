https://fr.sputniknews.africa/20230519/la-russie-frappe-des-centres-de-formation-de-larmee-ukrainienne-bilan-quotidien-de-la-defense-1059352141.html

La Russie frappe des centres de formation de l'armée ukrainienne: bilan quotidien de la Défense

Au cours de ces dernières 24h, l'armée russe a réussi à perturber l'approvisionnement et la formation de troupes ukrainiennes grâce à des frappes de haute... 19.05.2023, Sputnik Afrique

La nuit dernière, une puissante frappe a été portée par la Russie, avec des armes de haute précision, sur des lieux de concentration de troupes et des centres de formation d'unités de l'armée ukrainienne, a déclaré ce vendredi le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.Des dépôts de munitions, d'armements et de matériel de défense de fabrication étrangère ont également été détruits. En outre, dix drones ukrainiens et sept projectiles de lance-roquettes multiple HIMARS ont été abattus, d'après le communiqué.À la suite des frappes, l'approvisionnement, la formation et l'instauration de réserves ukrainiennes ont été perturbés.Voici les pertes de Kiev sur les axes principaux:

