https://fr.sputniknews.africa/20230519/en-quoi-les-brics-sont-ils-inquietants-pour-le-g7-1059356741.html

En quoi les BRICS sont-ils inquiétants pour le G7?

En quoi les BRICS sont-ils inquiétants pour le G7?

L’établissement de nouvelles alliances entre des puissances régionales et une menace à l’équilibre économique ordinaire. Une spécialiste en relations... 19.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-19T17:36+0200

2023-05-19T17:36+0200

2023-05-19T17:36+0200

opinion

brics

monnaie

dollar us

afrique

afrique du sud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/13/1059343929_0:141:3139:1907_1920x0_80_0_0_9e00f4434ca7beafae8396139a7f8e6f.jpg

Au micro de Sputnik, Souhila Berrahou, docteur en économie à Alger, explique pourquoi les pays occidentaux ont peur de l’émergence d’un monde multipolaire suite à l’élargissement potentiel des BRICS.Alors que la multipolarité sous-entend plusieurs centres de pouvoir, "dans un monde unipolaire ou bipolaire, les États se trouvent souvent contraints de s'aligner sur un ou deux blocs dominants", argumente la chercheuse en relations internationales de l'École nationale des sciences politiques à Alger.Tandis que les BRICS constatent le nombre croissant d’États souhaitant les rejoindre, les pays du G7 perçoivent la perspective d'un monde multipolaire "à la fois comme dangereuse et peu souhaitable", explique la spécialiste. Et d’ajouter:Vers le détrônement du dollar?La création par les BRICS d’une monnaie commune représente un autre point d’inquiétude du G7, alors que cette perspective pourrait "provoquer un déséquilibre financier mondial", surtout pour les pays dépendant dans leurs échanges au dollar américain, poursuit la docteur.Le ministre des Relations internationales et de la Coopération d'Afrique du Sud Naledi Pandor avait auparavant fait savoir que la monnaie commune des BRICS ferait l'objet de discussions lors du sommet du groupe au mois d'août.

afrique

afrique du sud

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, brics, monnaie, dollar us, afrique, afrique du sud