https://fr.sputniknews.africa/20230518/trafic-dor-coup-de-filet-majeur-de-la-police-dalger-1059335587.html

Trafic d’or: coup de filet majeur de la police d’Alger

Trafic d’or: coup de filet majeur de la police d’Alger

Un réseau criminel de 25 personnes, spécialisé dans le trafic d’or, a été démantelé cette semaine par la police algérienne. Des biens d'une valeur totale... 18.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-18T16:38+0200

2023-05-18T16:38+0200

2023-05-18T16:38+0200

alger

algérie

police

crimes

criminalité

or

maghreb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104160/13/1041601380_0:200:1921:1280_1920x0_80_0_0_1787c5c6dfb45227b81185924f0467f7.jpg

Le Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO) algérien a réussi cette semaine à démembrer un réseau criminel spécialisé dans le blanchiment d'argent par le biais du commerce illégal d'or, a fait savoir la police dans un communiqué.Le groupe se composait de 25 personnes, dont deux femmes. Avec la complicité de fonctionnaires de l’État, ils étaient impliqués dans le "sabotage de l’économie nationale", ajoute-t-elle.Le coup de filet a nécessité la mobilisation de moyens techniques importants et l’engagement d’un large réseau de renseignements. À l'issue de l'opération, une importante quantité de bijoux et de sommes d’argent ont été saisis, d'une valeur totale estimée à près de 24 millions de dollars US, précise le communiqué.Les policiers ont notamment mis la main sur plus de 135 kg d’or, plus de 180 kg d’argent -dont 140 kg de matière première-, 5 milliards de centimes algériens et 32.000 euros.Un "cerveau" de 59 ansEn outre, des perquisitions des domiciles des suspects et de l’entreprise qu’ils géraient a permis d’identifier les membres du réseau. Des investigations approfondies ont aussi permis de percer le secret de la méthode employée par la bande criminelle.Le cerveau du réseau, un homme de 59 ans, importait de l'or de l'étranger en utilisant le registre du commerce de son entreprise, profitant des facilités qu’offre la loi algérienne aux sociétés commerciales pour l’achat de devises au taux bancaire pour importer de l’or.Ensuite, le criminel revendait l’or importé sur le marché noir et versait les recettes sur son propre compte bancaire. Et ce, en exploitant des registres commerciaux enregistrés aux noms des membres du réseau criminel. Ces registres concernaient des activités fictives. Deux salariés d’une banque nationale étaient impliqués dans ce trafic.Le volume total des transactions financières et des mouvements enregistrés sur le compte bancaire du principal suspect dépassait 1.100 milliards de centimètres, ont également découvert les enquêteurs.Les mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République près le pôle économique et financier spécialisé de la commune algérienne de Sidi M'hamed. Les chefs d’accusation sont: "actes de sabotage et de contrebande portant atteinte à l'économie nationale, fraude fiscale, blanchiment d'argent, détournement de biens issus de revenus criminels, crimes de corruption en vue de dissimuler la source illégale de revenus dans le cadre d'un groupe criminel organisé transnational".

alger

algérie

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

alger, algérie, police, crimes, criminalité, or, maghreb