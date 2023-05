https://fr.sputniknews.africa/20230518/la-russie-celebre-le-320e-anniversaire-de-la-flotte-de-la-baltique-1059338616.html

La Russie célèbre le 320e anniversaire de la Flotte de la Baltique

Ce 18 mai marque le 320e anniversaire de la création de la Flotte de la Baltique, fondée par l’empereur russe Pierre le Grand. Sputnik fait un tour d’horizon... 18.05.2023, Sputnik Afrique

Les racines de la Flotte de la Baltique remontent à 1703, lorsqu'une flottille à rames sous le commandement de Pierre le Grand a remporté sa première victoire militaire en prenant deux navires de guerre suédois à l'embouchure de la Neva.Sur cette infographie, retrouvez quelques navires particuliers, au service de cette branche des forces navales russes.Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Flotte de la Baltique a lutté héroïquement contre les envahisseurs nazis en mer, les a chassés des pays baltes. Elle a participé à la défense de Leningrad.Le rôle de la Flotte ne fut pas moins important dans les expéditions et les découvertes scientifiques. Elle a accompagné les premiers voyages au long cours et tours du monde des marins russes.Sur la carte du monde, 432 découvertes géographiques portent les noms de 98 amiraux et officiers de la Flotte de la Baltique.

