Cinq wagons transportant des céréales déraillent en Crimée à cause d'une "action externe"

Cinq wagons transportant des céréales déraillent en Crimée à cause d'une "action externe"

Un déraillement de train a eu lieu ce jeudi matin en Crimée. Le convoi transportait des céréales. Aucune victime n'est à déplorer, selon les Chemins de fer de... 18.05.2023, Sputnik Afrique

Un train de marchandises transportant des céréales a déraillé jeudi sans faire de victimes en Crimée, ont indiqué les autorités russes."Des wagons d'un convoi de marchandises ont déraillé, les services [appropriés] sont en train d'en élucider les causes […]", a indiqué le chef de la Crimée Sergueï Aksionov dans un communiqué. Selon lui, les travaux sont en cours pour rétablir la circulation sur le chemin de fer.Un sabotage?Dans un communiqué, les chemins de fer locaux ont affirmé que l'incident était le résultat des "agissements de tierces personnes".Selon les premières informations relayées par des médias russes, un engin explosif a été posé sur les rails non loin de Simféropol, la capitale de la république de Crimée. L'explosion a eu lieu sous la partie avant du convoi. 50 mètres de voie ferrée ont été endommagés, un cratère de près de 15 mètres de diamètre et de deux mètres de profondeur s'est formé.

