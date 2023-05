https://fr.sputniknews.africa/20230517/une-relation-france-afrique-basee-sur-la-strategie-militaire-mauvaise-tactique-selon-bangui-1059297710.html

Une relation France-Afrique basée sur la stratégie militaire? Mauvaise tactique, selon Bangui

Une relation France-Afrique basée sur la stratégie militaire? Mauvaise tactique, selon Bangui

La nouvelle stratégie militaire en Afrique annoncée par Paris n’est pas la meilleure solution pour entretenir de bonnes relations avec le continent, affirme à... 17.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-17T15:00+0200

2023-05-17T15:00+0200

2023-05-17T15:00+0200

opinion

afrique subsaharienne

république centrafricaine

russie

france

international

relations

stratégie

sylvie baïpo-témon

conseil de sécurité de l'onu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/11/1059308637_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_8b13adf1eefd6975c542985a9f7b2a03.jpg

"Entretenir une relation avec l'Afrique uniquement sur une base de stratégie militaire, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions", a déclaré à Sputnik Sylvie Baïpo-Temon, ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine, commentant l’annonce de la nouvelle stratégie militaire en Afrique faite par la France fin février.Selon Bangui, cette tactique n’a jusque-là pas donné les résultats escomptés, donc de facto "ce n’est pas la solution".Concernant les rapports entre le Centrafrique et la France, Mme Baïpo-Temon trouve qu’ils sont constants, tout en soulignant que son pays est ouvert au dialogue. Elle rassure que cette constance se retrouve également dans la volonté de diversifier les relations avec tous les pays.Privilégier une relation humaineMme Baïpo-Temon estime que le continent africain, vu sa densité, a besoin de décider par lui-même, donc avoir son mot à dire au sein de l’Organisation des Nations unies et non par procuration, avec quelqu'un d’autre qui parle en son nom. Elle a fait là allusion à la France qui s’attribue le droit de vouloir décider pour les pays africains francophones au sein de l’Onu.Soutien russeLa ministre centrafricaine prend l’exemple de son pays, qui est sujet à un embargo non justifié décidé au Conseil de sécurité de l’Onu sans l’avis du Centrafrique. D’ailleurs, la RCA surmonte l’embargo grâce à l’aide de Moscou, selon elle.

afrique subsaharienne

république centrafricaine

russie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, afrique subsaharienne, république centrafricaine, russie, france, international, relations, stratégie, sylvie baïpo-témon, conseil de sécurité de l'onu