Un missile air-sol brise-armure super puissant désormais fabriqué en série en Russie

La fabrication en série d’une nouvelle roquette air-sol d’une puissance renforcée a débuté en Russie, selon le directeur général adjoint du groupe Tekhmash... 17.05.2023, Sputnik Afrique

Alexandre Kotchkine, directeur général adjoint du groupe Tekhmash, concepteur et constructeur de la roquette air-surface Broneboïchtchik (Brise-armure), a annoncé à Sputnik le début de sa fabrication en série.Cinq fois plus puissant que les missiles similaires précédentsLe Broneboïchtchik est destiné à être embarqué par des avions comme le Su-25, les hélicoptères de la série Mi-8 et d’autres aéronefs équipés de rampes de lancement de missiles non guidés. Il va compléter le parc de missiles S-8 de 80 mm.Selon des sources ouvertes, la puissance de sa charge est cinq ou six fois supérieure à celle des missiles des générations précédentes.Le salon international d’armements et de matériels de guerre MILEX-23 se déroule à Minsk (Biélorussie) du 17 au 20 mai. Y participent différents représentants du complexe militaro-industriel russe.

