Qui est le nouvel ambassadeur de France en Algérie?

Paris devrait envoyer un nouvel ambassadeur à Alger durant l’été. Le recteur de la Grande mosquée à Paris emboîte le pas aux suggestions faites par TSA Algérie... 17.05.2023, Sputnik Afrique

Plus guère de suspens. Alors que l’actuel ambassadeur de France à Alger, François Gouyette, a atteint l’âge limite d’exercice, l’identité de son successeur ne fait plus vraiment de doute. Ce 16 mai, c’est Chems-Eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris qui a lâché le morceau.Sur Twitter, le responsable religieux a publié une photo en présence de Stéphane Romatet, assurant que ce dernier débuterait bientôt sa nouvelle mission d’ambassadeur en Algérie.Le diplomate, qui devrait prendre ses fonctions fin juillet, n’est pas un inconnu. Agé de 63 ans, Stéphane Romatet a notamment été ambassadeur de France en Australie, puis en Égypte.Un temps conseiller diplomatique de l’ancien Premier ministre Manuel Valls, Stéphane Romatet occupait jusqu’à présent le poste de directeur du centre de crise et de soutien au Quai d’Orsay. Un poste qui l’avait notamment amené à coordonner l’aide aux victimes des séismes en Turquie et Syrie. Dans le sillage de la crise ukrainienne, il avait aussi eu pour mission d’assister les Français bloqués en Ukraine et en Russie.Sa future nomination avait été initialement suggérée en mars par TSA Algérie.Relations fraîchesDepuis de longues années, la France entretient des relations ambivalentes avec l’Algérie. En 2021, les deux pays s’étaient opposés sur l’octroi de visas. Paris avait en effet drastiquement réduit ses visas pour les Algériens, mais aussi les Tunisiens et les Marocains, tentant un coup de pression sur ces pays pour les forcer à reprendre leurs immigrés visés par des obligations de quitter le territoire (OQTF).Cet épisode avait considérablement refroidi les relations entre les deux pays, le Président algérien Abdelmadjid Tebboune accusant le ministre de l’Intérieur français de dire de "gros mensonges" sur le nombre d’Algériens clandestins refoulés.En décembre dernier, Paris avait par ailleurs annoncé un retour "à une relation consulaire normale".

