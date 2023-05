https://fr.sputniknews.africa/20230517/quatre-morts-dans-lattaque-dun-convoi-americain-dans-le-sud-est-du-nigeria-1059302779.html

Quatre morts dans l'attaque d'un convoi américain dans le sud-est du Nigeria

Des hommes armés ont attaqué un convoi américain mardi dans le sud-est du Nigeria, tuant quatre personnes non américaines et en kidnappant trois autres, ont... 17.05.2023, Sputnik Afrique

"Aucun citoyen américain n'était dans le convoi", a déclaré un porte-parole de la police nigériane, Ikenga Tochukwu, ce qu'a confirmé John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Les hommes armés "ont tué deux agents de la force mobile de la police et deux employés du consulat" américain avant d'incendier leur véhicule, selon M. Tochukwu. L'attaque a eu lieu mardi à 15H30 (14H30 GMT) dans le district d'Ogbaru, de l'Etat de l'Anambra, a indiqué la police. Les forces de sécurité ont été déployées sur les lieux mais les hommes armés ont réussi à enlever deux agents de police et un chauffeur, a détaillé M. Tochukwu. Une "opération de sauvetage et de récupération" était en cours mardi dans la soirée, a-t-il ajouté dans un communiqué. John Kirby a confirmé l'attaque lors d'un briefing devant la presse à Washington. "Un convoi américain de plusieurs véhicules a été attaqué. Ce que je peux vous dire c'est qu'aucun citoyen américain n'est concerné", a indiqué le porte-parole. Le département d'Etat américain a, de son côté, assuré que le personnel diplomatique des Etats-Unis au Nigeria était "au travail" avec les services de sécurité nigérians pour mener les investigations.

