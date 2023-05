https://fr.sputniknews.africa/20230517/cest-un-systeme-qui-a-fait-son-temps-la-cheffe-de-la-diplomatie-de-la-rca-sur-la-banque-mondiale-1059295129.html

"C’est un système qui a fait son temps": la cheffe de la diplomatie de la RCA sur la Banque mondiale

Déplorant auprès de Sputnik que des instances financières internationales, notamment la Banque mondiale, soient utilisées pour "contraindre, intimider ou... 17.05.2023, Sputnik Afrique

Lors de sa visite en Russie en avril, le président du Conseil économique et social de la République centrafricaine (RCA), Alfred Taïnga Poloko, a déclaré que son pays avait été privé du soutien budgétaire de la Banque mondiale en raison des forts liens d’amitiés entre Bangui et Moscou.À cet égard, la ministre des Affaires étrangères de la RCA, Sylvie Baïpo-Temon, a affirmé auprès de Sputnik que l’institution financière internationale appartenait à un "système qui a fait son temps".Elle a déploré que "ces instances internationales, en tout cas ces organisations techniques, financières, soient utilisées pour contraindre, intimider ou autre":Selon elle, il est "inconcevable de déduire aujourd'hui qu'elle [la RCA, ndlr] doit se limiter à des appuis budgétaires, donc il y a quelque chose qui ne marche pas". D'où cette recherche de partenariats plus efficaces.Mme Baïpo-Temon a aussi rappelé que la Centrafrique était un "État indépendant, souverain, libre du choix de ses partenaires" et d'autant plus dans une dynamique qui est la sienne.La nécessité de revoir le multilatéralismePar contre, elle a noté que le multilatéralisme devait être revu.

