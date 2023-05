https://fr.sputniknews.africa/20230516/visite-surprise-du-commandant-de-larmee-de-terre-sud-africaine-a-moscou-1059291710.html

Visite surprise du commandant de l’armée de terre sud-africaine à Moscou

16.05.2023

Le lieutenant-général Lawrence Mbatha, commandant des forces terrestres de l’armée sud-africaine, est arrivé à Moscou en visite officielle, a annoncé le 15 mai le ministère russe de la Défense.La délégation sud-africaine a discuté avec ses collègues russes de "questions de coopération militaire" visant à "accroître la préparation au combat des forces armées des deux pays".Au cours de la visite, la délégation se rendra dans des établissements d’enseignement militaire des forces terrestres et des entreprises du complexe militaro-industriel russes, selon le communiqué.Pretoria et Moscou coopèrent dans le domaine militaire. En février, l'Afrique du Sud a accueilli des exercices navals tripartites avec la Russie et la Chine.Relations tendues avec WashingtonCette visite a lieu alors que le niveau des tensions entre l’Afrique du Sud et les États-Unis a grimpé d’un cran.La semaine dernière, l’ambassadeur américain en Afrique du Sud, Reuben Brigety, a déclaré que le pays avait livré des armes à un navire russe sur la base navale de Simon's Town. Ce bateau était présent du 6 au 8 décembre. Des munitions et des armes auraient été chargées à son bord avant qu’il ne reparte, selon le diplomate.Pretoria a annoncé qu’il protesterait auprès de l'ambassadeur américain et a ouvert une "enquête indépendante", confiée à un juge à la retraite.Le pays africain n’a pas de "preuves concrètes" corroborant la thèse de livraisons d’armes à la Russie, a déclaré le 15 mai le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa.

