Réunion à Dakar des experts de l'AIEA pour élaborer un cadre de coopération régionale

Une réunion du groupe de travail de l'AIEA s’est ouverte le 16 mai à Dakar dans le but de développer un nouveau cadre de coopération régionale (CCR) et une... 16.05.2023, Sputnik Afrique

Des experts internationaux venus de 16 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie atomique prennent part à cette rencontre de cinq jours.Le CCR va aider à l’exécution de l’accord régional africain de coopération pour la recherche, le développement et la formation (AFRA), a indiqué le ministère sénégalais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.Cette rencontre donne l’occasion aux experts d’élaborer un nouveau cadre de coopération régionale de l’accord régional africain de coopération pour la recherche, le développement et la formation, selon le ministère.Ces projets sont mis en œuvre dans les domaines de la sécurité, de la sûreté et de la radioprotection, de la santé humaine et de la nutrition, du développement énergétique durable, de l’alimentation et de l’agriculture, etc.

