L’Ukraine révèle combien d’avions F-16 elle veut recevoir de l’Occident

L’Ukraine révèle combien d’avions F-16 elle veut recevoir de l’Occident

Kiev s'attend à recevoir 40 à 50 chasseurs F-16 des pays occidentaux pour former trois ou quatre escadrons pour protéger son ciel, a déclaré un conseiller du... 16.05.2023, Sputnik Afrique

L’Ukraine ne lâche pas le sujet de livraison d’avions de chasse F-16. Kiev n'a actuellement "rien pour arrêter" les avions russes, a déclaré à Politico Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, en marge de la récente tournée européenne de Volodymyr Zelensky.Ainsi, le pays s'attend à recevoir 40 à 50 chasseurs F-16 des pays occidentaux pour former trois ou quatre escadrons.À l'ordre du jour des sommets du G7 et de l’OtanVolodymyr Zelensky veut que le sujet des avions de combat figure en tête de l'ordre du jour du sommet du G7 à Hiroshima, puis de nouveau lors du sommet annuel de l'Otan en Lituanie en juillet, selon Yuriy Sak. Le Président ukrainien avait reçu des "assurances" des dirigeants occidentaux lors de sa dernière tournée européenne qu'ils discuteraient de la question dans les jours à venir.Bien que le Royaume-Uni, l'Italie, la France et l'Allemagne n'aient pas de F-16 à proposer, le conseiller militaire ukrainien a déclaré que ces pays "ont une voix importante dans la coalition internationale" et que l'Ukraine aimerait qu'ils "encouragent" des alliés tels que les États-Unis et la Turquie.Le 15 mai, John Kirby, coordinateur des communications stratégiques au Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a déclaré que les États-Unis n'avaient pas encore changé d’avis concernant leur décision de ne pas fournir de F-16 à l'Ukraine.

