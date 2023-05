https://fr.sputniknews.africa/20230516/kiev-affirme-avoir-abattu-six-missiles-kinjal-la-defense-russe-commente-1059299370.html

Kiev affirme avoir abattu six missiles Kinjal, la Défense russe commente

Kiev affirme avoir abattu six missiles Kinjal, la Défense russe commente

Le ministre russe de la Défense a réagi aux déclarations de Kiev selon lesquelles l’Ukraine aurait abattu six missiles hypersoniques russes Kinjal. 16.05.2023, Sputnik Afrique

Les déclarations des autorités ukrainiennes sur six missiles hypersoniques russes abattus n’ont rien à voir avec la réalité, a déclaré ce mardi 16 mai le ministre russe de la DéfensePar ailleurs, Kiev se trompe toujours à propos des types de missiles, ce qui explique ces tirs ratés, a ajouté M.Choïgou.Plus tôt dans la journée, le ministère russe de la Défense avait annoncé avoir mené une frappe massive sur des points de déploiement de l'armée ukrainienne, ainsi que sur des dépôts d'armes, de munitions et d'équipements occidentaux. Pendant cette frappe, un missile hypersonique Kinjal avait notamment détruit un système de défense antiaérienne américain Patriot à Kiev.Missile hypersonique KinjalVladimir Poutine avait dévoilé le missile hypersonique Kinjal ainsi que d'autres systèmes d'armes russes de pointe lors de son discours de 2018 devant l'Assemblée fédérale. Le missile est capable d'atteindre une vitesse de Mach 10. Il peut surmonter tous les systèmes de défense antiaérienne et antimissile existants, en transportant des ogives nucléaires et conventionnelles à une distance d’environ 2.000 kilomètres.

