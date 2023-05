https://fr.sputniknews.africa/20230516/drones-jetables-des-details-filtrent-sur-les-appareils-que-londres-enverra-a-kiev-1059299654.html

Drones jetables? Des détails filtrent sur les appareils que Londres enverra à Kiev

Les drones-kamikazes à longue portée que le Royaume-Uni entend livrer à l’Ukraine, ont été fabriqués à un coût bien moindre que d’autres appareils de ce type, a annoncé le journal The Telegraph, citant des sources au sein du ministère britannique de la Défense.Selon le journal, il s’agit d’appareils non réutilisables, qui ont une portée de quelque 200 kilomètres. Leur mission principale consisterait à " transporter des munitions".Ces drones ont été développés pour que l'Ukraine puisse les commander à moindre coût.En effet le Premier ministre britannique Rishi Sunak avait annoncé à Volodymyr Zelensky la mise en place d’un nouveau programme d’aide à l’Ukraine. Cette fois-ci, Londres entend fournir des missiles antiaériens et des centaines de drones à long rayon d’action pour compléter les missiles Storm Shadow. Missiles britanniques au service de KievLe 11 mai, le Royaume-Uni avait déclaré avoir fourni des missiles tactiques Storm Shadow d’une portée supérieure à 250 km à l’armée ukrainienne. Kiev les avait utilisés ces derniers jours pour bombarder la ville de Lougansk, causant des blessés parmi les civils. Le 15 mai, la Défense russe avait annoncé avoir abattu un Storm Shadow.Plus tôt, la Russie avait mis en garde les pays de l'Otan à propos les fournitures d'armes à l'Ukraine. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, avait dès 2022 fait savoir que tout fret contenant des armes pour l'Ukraine serait une cible justifié pour la Russie.

