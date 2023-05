https://fr.sputniknews.africa/20230515/un-enfant-enleve-en-plein-jour-pres-dalger--video-1059261884.html

Un enfant enlevé en plein jour près d’Alger – vidéo

Une femme a kidnappé un garçon de 2 ans en plein jour dans la banlieue sud-est d'Alger. Avec des complices, elle proposait des bébés à des couples sans enfant... 15.05.2023, Sputnik Afrique

La police algérienne a pu libérer un garçon de 2 ans, enlevé à Kouba près d’Alger, a annoncé le 14 mai la police de la wilaya d’Alger, dont les propos ont été relayés par TSA Algérie.L’enlèvement avait été signalé plus tôt par ses parents auprès de la police à Hussein-Dey, en proche banlieue Est d'Alger.Grâce aux images prises par des caméras de surveillance, la police a identifié une femme suspecte à Kouba, près d’une gare routière. Sur la vidéo relayée par Ennahar TV, on voit la femme marchant le long du trottoir avec un petit enfant dans ses bras, essayant de prendre un taxi. Les images ont été prises à la même heure que le signalement d’enlèvement effectué par le père.Quelques heures après, la suspecte a été repérée et interpellée, toujours à Kouba. À ce moment-là, l’enfant n’avait toujours pas été localisé.Bande de trafiquants d’enfantsLes enquêteurs ont pu établir que la femme avait deux autres complices: son frère et sa belle-sœur. Le garçon était gardé à leur domicile.D’après l’enquête, les individus agissaient dans le cadre d’une bande criminelle qui utilisait les réseaux sociaux pour proposer des bébés à des couples sans enfant. Accusés d’enlèvement d’enfant et de non dénonciation, les trois suspects ont été placés en détention provisoire.Le garçonnet, sain et sauf a pu rejoindre ses parents.

