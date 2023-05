https://fr.sputniknews.africa/20230515/lafrique-bien-representee-a-la-20e-coupe-du-monde-de-slam-1059258032.html

L'Afrique bien représentée à la 20e Coupe du monde de slam

L'Afrique bien représentée à la 20e Coupe du monde de slam

La Côte d'Ivoire, Madagascar, le Mali, le Mozambique, la République du Congo participent dans ce festival de la poésie déclamée à Paris. 15.05.2023, Sputnik Afrique

L'Afrique envoie cinq représentants parmi les 20 candidats de la "Coupe du monde de slam", à Paris, lors d'un festival de la poésie déclamée.La Côte d'Ivoire, Madagascar, le Mali et le Mozambique participaient déjà en 2022. Cette année s'ajoute le retour de la République du Congo.L'Afrique est le deuxième continent le mieux représenté à cette compétition, où concourent 12 Européens, du Portugal à la Russie, un Haïtien, un Japonais et un Québécois.L'Italie avait remporté les éditions 2021 et 2022 de ce tournoi, divisé en quarts de finale (mardi et mercredi), demi-finales (jeudi soir) et finale (vendredi soir).Le principe est de déclamer son propre texte, dans sa langue sous-titrée, sans musique ni accessoire autre que le micro. Le public départage les candidats en les notant.

