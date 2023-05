https://fr.sputniknews.africa/20230514/lutte-contre-la-vie-chere-ce-pays-africain-innove-1059254641.html

Lutte contre la vie chère: ce pays africain innove

Subvenir aux besoins des populations, c’est l’essence même de la politique de chaque gouvernement. C’est pourquoi le ministère ivoirien du Commerce a lancé un... 14.05.2023, Sputnik Afrique

Une application mobile destinée à lutter contre la vie chère a été lancée, le 8 mai, à Abidjan-Plateau par Souleymane Diarrassouba, ministre ivoirien du Commerce, de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises (Pme), a annoncé le gouvernement ivoirien. L’application permet à toute personne résidant sur le territoire national, d’alerter sur les pratiques de prix illicites, de dénoncer les cas de défaut d’affichage des prix et la mise en vente de produits périmés, précise le gouvernement.Selon le gouvernement ivoirien, "Contrôle citoyen" vient renforcer, en plus de la ligne verte 1343 et les autres canaux de communication, les supports opérationnels de la Brigade de Contrôle Rapide (BCR) chargée de la lutte contre la vie chère.Défendre ses droits et être au courantM.Diarrassouba a appelé les populations à installer cette application afin de défendre leurs droits et affirmer leur statut de consommateur avisé.Selon le ministre ivoirien du Commerce, "Contrôle citoyen", qui n’est pas conçu contre les commerçants, a aussi été créé pour dissuader et réprimander.Un canal appropriéPour M.Diarrassouba, internet est un canal capital pour mieux enseigner les méthodes de lutte contre la vie chère aux consommateurs, qui représente près de 13 millions d’internautes.Pour rappel, l’accès à internet s’élève à plus de 65% de la population ivoirienne en 2023.

