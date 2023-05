https://fr.sputniknews.africa/20230514/le-soudan-prolonge-la-fermeture-de-son-espace-aerien-1059249850.html

Le Soudan prolonge la fermeture de son espace aérien

Le Soudan prolonge la fermeture de son espace aérien

Depuis le début du conflit au Soudan à la mi-avril, l’espace aérien du pays n’est ouvert qu’aux vols humanitaires et d’évacuation. Les autorités nationales ont... 14.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-14T15:34+0200

2023-05-14T15:34+0200

2023-05-14T15:34+0200

afrique subsaharienne

soudan

aviation

espace aérien

fermeture

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/09/17/1051826404_0:58:1809:1076_1920x0_80_0_0_d4427193cb41591726e1b4b19c4dc887.jpg

L'autorité de l'aviation civile du Soudan a prolongé l’interdiction de parcourir son espace aérien jusqu'au 31 mai, à l'exception des vols d'aide humanitaire et d'évacuation, selon un communiqué publié par l'aéroport international de Khartoum.Selon le communiqué, seuls les avions transportant de l’aide humanitaire ou évacuant les étrangers ont l’autorisation d’atterrir après avoir reçu un permis des autorités compétentes.Un accord trouvé?Pour résoudre la crise de manière diplomatique, le général Abdel Fattah al-Bourhane et Mohamed Hamdane Daglo se sont rencontrés le 6 mai en Arabie saoudite.Selon les médias, un document a été signé dans la nuit du 11 au 12 mai par les deux belligérants. La Déclaration de Djeddah pour la protection des civils au Soudan" ne renfermerait aucune mention d’une trêve ou d’un cessez-le-feu.Cet accord prévoit de libérer des couloirs pour faciliter ainsi la sortie des civils pris au piège dans les zones de combat et de permettre l’entrée de l’aide humanitaire, précise 20 minutes.Conflit au SoudanLe 15 avril, des affrontements ont éclaté entre les forces armées du général Abdel Fattah al-Bourhane et les Forces de soutien rapide (FSR) dirigées par Mohamed Hamdane Daglo dit Hemedti.La situation est surtout tendue dans la ville de Khartoum, ce qui provoque des craintes d’une crise humanitaire.Le Président de l’Union africaine (UA) Azali Assoumani a estimé début mai que l’Afrique, notamment l’UA avait un rôle important à jouer pour un retour à l’apaisement.*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

afrique subsaharienne

soudan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, soudan, aviation, espace aérien, fermeture