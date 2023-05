https://fr.sputniknews.africa/20230514/la-russie-a-corrige-une-anomalie-historique-avec-une-seule-decision-selon-le-global-times-1059240826.html

La Russie a corrigé une "anomalie historique" avec une seule décision, selon le Global Times

La Russie a corrigé une "anomalie historique" avec une seule décision, selon le Global Times

Une intensification de la conversion du monde à la multipolarité a été causée par l’opération spéciale menée en Ukraine, selon le Global Times. Les BRICS... 14.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-14T09:19+0200

2023-05-14T09:19+0200

2023-05-14T09:22+0200

international

brics

opération militaire

ukraine

russie

états-unis

monde multipolaire

monde unipolaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/13/1056561512_0:80:3217:1890_1920x0_80_0_0_865d71a7beacedb882808f12fbc90b38.jpg

La décision de la Russie de lancer l’opération militaire spéciale en Ukraine a corrigé une "anomalie historique" et intensifié la transition vers la multipolarité. C’est ce qu’a indiqué le politologue américain Andrew Korybko dans un article pour le Global Times.Selon le politologue, le "retour de l'histoire" a eu lieu grâce à l’opération spéciale en Ukraine:En outre, il a estimé que l'adhésion de "seulement un peu plus de trois dizaines de pays" à l’armement de l'Ukraine et aux sanctions antirusses prouvait que l'influence des États-Unis sur les autres États était maintenant limitée.Le rôle important des BRICSD’après M.Korybko, une place particulière dans l’établissement d’un ordre mondial équitable et juste devrait être occupée par les BRICS, dont les membres ont compris que le monde unipolaire ne servait que "les intérêts d’une puissance hégémonique".

ukraine

russie

états-unis

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, brics, opération militaire, ukraine, russie, états-unis, monde multipolaire, monde unipolaire