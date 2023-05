https://fr.sputniknews.africa/20230514/en-turquie-un-second-tour-de-la-presidentielle-de-plus-en-plus-probable-1059255002.html

En Turquie, un second tour de la présidentielle de plus en plus probable

En Turquie, un second tour de la présidentielle de plus en plus probable

Recep Tayyip Erdogan est passé sous la barre des 50% lors du scrutin présidentiel en Turquie après le dépouillement de 92% des bulletins, un second tour du 28... 14.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-14T23:08+0200

2023-05-14T23:08+0200

2023-05-14T23:08+0200

turquie

international

recep tayyip erdogan

kemal kilicdaroglu

élection présidentielle

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/05/0e/1059254831_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42225ba3b8c2194b4fbd4938c7b8f3ee.jpg

Le chef de l'État turc Recep Tayyip Erdogan, qui représente l'Alliance populaire à la présidentielle de ce 14 mai, est passé sous la barre des 50% après dépouillement de la quasi-totalité des bulletins, annoncent les médias.Vers 23h00 (22h00 GMT), le Président recueillait 49,76% des suffrages sur 95,4% des bulletins dépouillés, alors que son rival principal, Kemal Kiliçdaroglu, candidat de l'Alliance de la nation (opposition) comptait 44,49% des votes, selon TRT Haber.Si aucun des candidats ne collecte 50% des voix, le second tour de la présidentielle aura lieu le 28 mai.

turquie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

turquie, international, recep tayyip erdogan, kemal kilicdaroglu, élection présidentielle