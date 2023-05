https://fr.sputniknews.africa/20230514/des-pays-africains-signent-pour-14-milliard-de-dollars-avec-la-banque-islamique-de-developpement-1059254363.html

Des pays africains signent pour 1,4 milliard de dollars avec la Banque islamique de développement

Des accords pour plus de 1,4 milliard de dollars ont été signés entre l’Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Djibouti, l’Égypte, la Gambie et le Mali et la Société islamique internationale de financement du commerce (ITFC), une filiale de la Banque islamique de développement (BID), a annoncé la société dans plusieurs communiqués.Les cérémonies des signatures d’accords se sont tenues du 10 au 13 mai à l’hôtel Ritz Carlton, à Djeddah, en Arabie saoudite.Afrique subsaharienneQuatre accords majeurs ont été signés le 10 mai avec le Mali, la Gambie et le Djibouti pour un montant de plus de 1,1 milliard de dollars. L’accord de 500 millions de dollars signé avec Bamako ouvre la voie à une extension du partenariat stratégique dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, du secteur privé et de la santé, selon un communiqué.L’ITFC a également signé deux accords de financement direct Murabaha d’un montant de 55 millions de dollars avec la Gambie et un accord-cadre de trois ans avec le Djibouti pour un montant total de 600 millions de dollars.Depuis sa création en 2008, l’ITFC a fourni environ 1,4 milliard de dollars à Djibouti, rappelle-t-elle.La société islamique a en outre signé un accord pour 21,7 millions de dollars avec Bridge Bank Group de la Côte d'Ivoire (BBGCI). Le document met un accent particulier sur les produits de base essentiels tels que les produits pétroliers et les importations de denrées alimentaires de base. En outre, une autre facilité de confirmation de lettres de crédit de 40 millions d'euros à la Bank of Africa Côte d'Ivoire a été accordée, afin de répondre aux besoins d’investissement commercial non financés des clients du secteur privé de la banque.L'ITFC a signé un accord-cadre de 250 millions de dollars avec la République du Togo. Cet acte ouvre la voie à une extension du partenariat stratégique à trois nouveaux secteurs clés: l'énergie, l'agriculture et le secteur privé.Concernant le Cameroun, un accord de financement commercial Murabaha d'un montant de 15 millions de dollars a été signé par Alamine Ousmane Mey, ministre de l'Économie, de la Planification et du Développement Régional, et le Directeur Général de l'ITFC.Région du MENA et CEDEAOPar ailleurs, l’ITFC a signé un accord de partenariat avec l’Association des exportateurs égyptiens-Expolink (EEA) dans le cadre du programme AfTIAS 2.0."Cet accord ouvre la voie à l'établissement d'un centre de formation et de renforcement des capacités spécialisé dans le développement des exportations au profit des exportateurs nouveaux et existants d'Afrique et du monde arabe", note l’ITFC.L’Algérie, le Cameroun et Togo ont conclu cinq autres accords majeurs avec la Société islamique pour un montant de plus de 265 millions de dollars.En outre des accords ont été signés avec des banques comme Afreximbank (d’un montant de 325 millions) et la Banque de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ainsi que des protocoles avec l’Algérie et l’Egypte.

