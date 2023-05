https://fr.sputniknews.africa/20230514/davantage-de-mariages-et-de-divorces-constates-au-maroc-1059244889.html

Davantage de mariages et de divorces constatés au Maroc

Davantage de mariages et de divorces constatés au Maroc

En 2021, la population marocaine a fait face à une augmentation des cas de divorces par rapport aux données de 2020, mais en légère baisse par rapport à la... 14.05.2023

Davantage de mariages et de divorces ont été constatés au Royaume chérifien en 2021, indique le rapport "Indicateurs sociaux au Maroc – Édition 2023" publié le 8 mai sur le site du Haut-Commissariat au Plan (HCP).Selon le document, "après une hausse continue depuis des décennies, la part des célibataires a baissé" entre les deux derniers recensements. Ainsi, après un repli durant la crise sanitaire en 2020 (194.480 actes de mariage), une hausse du nombre d’actes de mariage a été enregistrée en 2021 à 269.978. Mais ce chiffre est en baisse par rapport à 2019 (de 27.149 actes).Quant aux divorces, leur nombre s’est élevé à 26.957 actes en 2021, contre 20.372 en 2020, d’après les données présentées. Tandis qu’en comparant le nombre de 2021 à celui de 2019 (27.149), les actes de divorce ont un peu diminué.Un impact défavorable de la pandémie du CovidPendant la crise sanitaire en 2020, le nombre de nouveaux mariages a sensiblement baissé par rapport aux données de 2019, avant le Covid. Le président de l’Association nationale des jeunes adouls, Abderrazak Bouita, avait constaté auprès du journal Le Matin un "recul historique" du nombre de nouvelles unions durant la période mentionnée. Les restrictions sanitaires n’ont pas permis de fêter plus de mariages, et malgré l’allégement de ces mesures, plusieurs célébrations ont été annulées ou reportées. En outre, la crise économique avait poussé plusieurs couples à renoncer à leurs projets de mariage.De plus, à cette diminution des mariages s’est ajoutée une augmentation du nombre de divorces pour cause de "discorde" au cours de la période, selon la source.

