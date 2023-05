https://fr.sputniknews.africa/20230513/une-chaussette-lui-a-coute-cher-un-cambrioleur-algerien-mis-aux-arrets-en-france-1059236835.html

Une chaussette lui a coûté cher: un cambrioleur algérien mis aux arrêts en France

Une chaussette lui a coûté cher: un cambrioleur algérien mis aux arrêts en France

Un malfrat algérien avec une vingtaine d’identités a été mis aux arrêts puis écroué après une longue enquête en France grâce à sa chaussette qu’il avait... 13.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-13T21:38+0200

2023-05-13T21:38+0200

2023-05-13T22:08+0200

france

trappes

chaussettes

tribunal

malfaiteurs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/07/02/1045826120_0:125:1920:1205_1920x0_80_0_0_cf16be088a2cbad3f97e589f082208ad.jpg

Le tribunal judiciaire de Versailles a reconnu un dénommé Amar, 25 ans, d’origine algérienne, coupable de plusieurs délits dont le braquage d’une vieille femme de 90 ans à Trappes, dans les Yvelines, relate Algérie 360.Le 26 décembre 2021, le malfaiteur et sa bande se sont introduits illégalement dans le domicile d’une nonagénaire à Trappes, dérobant un coffre, une carte bancaire et un violoncelle.Cela n’a pas été facile pour mettre le grappin sur ce braqueur très rusé qui utilisait pas moins de 21 nationalités différentes pour filer entre les grappes des policiers, note le site d’information algérien.L’enquête a duré plus de 16 mois avant que ce jeune homme au casier judiciaire garni soit identifié, intercepté et jugé, précise le site algérien.C’est sa chaussette oubliée, sur les lieux d’un crime, et utilisée comme gant, qui a permis d’avoir un début de résolution de l’énigme. L’ADN prélevé sur ce vêtement correspondait à celui retrouvé chez la victime de Trappes.Le jeune algérien a écopé de 18 mois de prison avec en plus une interdiction définitive de séjour sur le territoire français une fois sa peine purgée, a fait savoir ce média.

france

trappes

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, trappes, chaussettes, tribunal, malfaiteurs